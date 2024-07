Palmeiras defende grande invencibilidade contra o Atlético-GO

Última derrota do Palmeiras para o Atlético-GO foi no Brasileirão de 2012. Desde então, são 10 partidas invicto no duelo

Além da diferença dos times na tabela e do fator casa, o torcedor do Palmeiras tem outro bom motivo para acreditar na vitória do Verdão sobre o Atlético-GO, nesta quinta (11). Afinal, a equipe paulista não perde para a goiana há 10 jogos. A bola vai rolar às 19h30, no Allianz Parque.

Esta série do Palmeiras, inclusive, é a maior na história do confronto (oito vitórias e dois empates). A última derrota do Verdão para o Dragão foi em 2012, no Pacaembu (1 x 2). Naquele ano, aliás, as duas equipes acabaram rebaixadas para a Série B do Brasileirão.

As equipes voltam a se enfrentar após uma temporada em que o rival goiano esteve na Série B. Portanto,o último encontro foi pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022, com empate por 1 a 1 (gol do zagueiro Murilo), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. No primeiro turno daquele ano, inclusive, o Verdão aplicou 4 a 2, com tentos de Raphael Veiga(dois), Zé Rafael e Gustavo Scarpa.