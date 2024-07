Palhinha: ‘Orgulhoso por defender o Bayern. É um sonho’

Com destaque no clube londrino, meia chamou a atenção do Bayern de Munique, que pagou 49 milhões de euros (R$ 289 milhões) para contratá-lo

Após assinar contrato com o Bayern de Munique , o meia Palhinha celebrou o upgrade na carreira. O português defenderá, assim, o clube até a metade de 2028. O jogador, então, não conteve as palavras para descrever o momento, em entrevista aos meios de comunicação dos bávaros.

Diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, por sua vez, ressaltou o esforço do clube para contar com o meia lusitano e enumerou as qualidades futebolísticas do novo reforço.

“Continuamos tentando desde o verão passado e, agora, temos, finalmente, o Palhinha conosco. Ele será muito valioso para o Bayern. É forte nos desarmes e muito bom no jogo aéreo. Consegue dar estrutura a uma equipe e joga um futebol consistente e muito maduro. Tem também um grande caráter e é um verdadeiro líder. Enfim… Os torcedores do Bayern podem ficar entusiasmados com Palhinha”, resumiu.

Revelado pelo Sporting, Palhinha, de 29 anos, tem, além dos Leões, passagens por clubes mais modestos de Portugal. Em 2022, ele deixou o país para tentar a vida no Fulham, da Inglaterra. Com destaque no clube londrino, chamou a atenção do Bayern de Munique, que pagou 49 milhões de euros (R$ 289 milhões) para contratá-lo.