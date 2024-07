No Maracanã, Fortaleza vence e Flamengo dá adeus à liderança

O Flamengo tropeçou pela segunda vez seguida no Maracanã e não é mais líder do Brasileirão. Afinal, depois do empate na rodada passada com o Cuiabá, nesta quinta-feira (11/7), diante de mais de 57 mil, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1. O Leão cearense saiu na frente num gol contra de Wesley e o Mengo empatou ainda no primeiro tempo com Pedro, de pênalti. Contudo, no segundo tempo, Lucero fez o gol que garantiu o triunfo aos visitantes, muito superiores na etapa final.

Com esta derrota, o Flamengo, parado nos 31 pontos, perdeu a ponta para o Palmeiras (que venceu o Atlético-GO e foi aos 33 pontos). O Fortaleza vai aos 26 e já encosta no G6.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo em cima no 1º tempo

O Flamengo entrou com Matheus Gonçalves formando trio de ataque com Pedro e Luiz Araújo. Quase marcou aos cinco minutos. Após Ayrton Lucas escorar rebatida de falta, Pedro dominou mal, mas o zagueiro do Fortaleza Cardona falhou. Afinal, ajeitou para o atacante do Flamengo chutar da peqena área. Porém, o goleiro João Ricardo fez uma defesa de muito reflexo evitando gol certo do jogador que mais gols fez neste ano no Brasil. Mas não era apenas o Fla que buscava o ataque. O Fortaleza era perigoso e saiu na frente. Aos dez, o lateral-direito Wesley cortou ataque mandando para escanteio. Breno Lopes cobrou, Wesley, antes da primeira trave, foi cortar, mas fez contra.