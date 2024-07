No fim, Fluminense arranca empate com Criciúma pelo Brasileirão

Kauã Elias, que entrou no segundo tempo, garante empate do Tricolor por 1 a 1 com o Tigre, pela 16ª rodada da competição

A situação do Fluminense segue dramática, mas não faltou entrega para buscar empate. Nesta quinta-feira, o Tricolor marcou no fim e empatou com Criciúma por 1 a 1, no Heriberto Hulse, pela 16ª rodada da competição. Matheusinho marcou no início do segundo tempo, mas Kauã Elias garantiu o placar igualado. A equipe tricolor até teve bons momentos em relação os carvoeiros, mas não obteve oportunidades claras e pecou em algumas decisões.

Com o resultado, o Fluminense segue na laterna, com apenas oito pontos, enquanto o Criciúma estaciona na 14ª colocação, com 17 pontos. Agora, os times ganham um descanso após sequência de jogos. O Tricolor volta a entrar em campo somente no próximo domingo (21/7) contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. Um dia antes, no sábado (20), o Tigre encara o Flamengo, às 16h, no Maracanã.

Faltou mais ousadia

Precisando urgente de uma vitória, o Fluminense propôs o jogo mesmo fora de casa. A equipe tricolor tentou chegar ao ataque com toque de bola, mas com uma transição lenta, o que facilitou a marcação dos carvoeiros. Ganso, muitas vezes, teve que voltar ao campo defensivo para iniciar as jogadas. O camisa 10 e Martinelli, aliás, tiveram as melhores chances. Do outro lado, os donos da casa tentavam fazer o que sabem de melhor: rapidez nos contra-ataques e cruzamentos. Entretanto, encontrou dificuldades e teve apenas duas chances, com Bolasie em cabeçada e um chute.