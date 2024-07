Neymar perde a paciência e entra na justiça contra sósia

Neymar entrou com uma ação de oposição no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para impedir a utilização do termo 'Sósia do Ney' Crédito: Jogada 10

Neymar tomou uma atitude inesperada. Ele precisou entrar na Justiça contra um de seus sósias, um de seus "gêmeos" mais famosos. O "falso" Ney tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, mas não tem boa relação com o craque do Al-Hilal. A revista "Veja" foi a primeira a informar. Segundo a publicação, o atleta entrou com uma ação de oposição no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O desejo de Neymar é impedir que Eigon Oliveira utilize o termo "Sósia do Ney".