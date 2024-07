Mano elogia jovens e entrega do Fluminense: ‘Esse é o caminho’

Técnico do Tricolor também valoriza ponto fora de casa: 'Nessa hora das contas, você tem que saber que o adversário não fez três' Crédito: Marcelo Goncalves

O Fluminense lutou e arrancou empate no fim com Criciúma por 1 a 1, nesta quinta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em coletiva após o duelo, o técnico Mano Menezes destacou Kauã Elias e João Henrique, o Esquerdinha, que fizeram diferença para o Tricolor buscar o empate. Posteriormente, ele reforçou a entrega de toda a equipe. LEIA MAIS: Kauã Elias destaca empate e acredita em recuperação do Fluminense Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Na entrevista de apresentação, disse que não ia ser a idade que seria determinante. Para os jovens, não tem idade. A questão é produção, é rendimento. A gente respeita muito o campo e o campo mostra que eles merecem essa oportunidade. E terminar os jogos em intensidade alta. Você tem uma sequência muito grande de jogos. Temos que ter elenco para entrar em qualquer momento do jogo”, disse o treinador.

O técnico Mano Menezes, aliás, destacou a entrega dos jogadores para conquistar um ponto importante em meio à briga contra a zona de rebaixamento. “A gente leva um ponto que certamente não é o ideal, mas nessa hora das contas, você tem que saber que o adversário não fez três. Você tira dois pontos de última hora do adversário, e me parece, com méritos. Criamos para fazer até mais do que um gol. Estamos melhorando, retomando, esse é o caminho. A equipe mudou o comportamento, a entrega dos jogadores foi elogiável”, destacou. ATUAÇÕES DO FLU. CONFIRA!