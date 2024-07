Manchester United acerta com jovem da seleção da Holanda

Joshua Zirkzee, uma das revelações da Holanda na Eurocopa 2024, está prestes a assinar contrato com o Manchester United. A informação é do The Athletic e do jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano. Ambos confirmam que o atacante de 23 anos realizará os exames médicos nesta sexta-feira (12), para fechar em definitivo com os Red Devils.

As mesmas fontes afirmam que o atacante holandês do Bologna assinará um contrato de cinco anos com o Manchester United, com opção de prolongar por mais um ano.

Além disso, os Red Devils não acionaram a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) do contrato do jogador com o Bolonga, mas pagarão 42,5 milhões de euros ao longo de três anos.