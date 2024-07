Jemerson é regularizado e já tem previsão para estrear pelo Grêmio

Zagueiro, contratado pelo Imortal antes da abertura da segunda janela, deve estrear no duelo com o São Paulo, na próxima quarta-feira (17)

O Grêmio corre contra o tempo para tentar iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Tanto que a diretoria se movimentou até mesmo antes da abertura da segunda janela. Isso porque conseguiu fechar a contratação do zagueiro Jemerson no final de maio. O defensor foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (11). Assim, já tem uma previsão de estreia pelo Imortal no Campeonato Brasileiro.

O jogador deve atuar pela primeira vez pelo Imortal contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (17), no Morumbis. O Tricolor Gaúcho até entra em campo antes, mas pela Copa do Brasil. No caso, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, no próximo domingo (14). No entanto, ele não poderá atuar, já que foi registrado durante esta fase do torneio. Ou seja, ele só poderá disputar a competição a partir das oitavas de final.