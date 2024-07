Grêmio sofre segunda derrota seguida e acumula marcas preocupantes na Série A

Imortal conquistou apenas uma vitória nas últimas dez partidas no Brasileiro e tem pontuação superior apenas ao Fluminense no período

Com a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, o Grêmio chegou a sua nona derrota no Campeonato Brasileiro. Trata-se do segundo revés consecutivo e os comandados de Renato Gaúcho atingem marca preocupante. Isso porque, o Imortal conquistou apenas uma vitória em suas últimas dez partidas na Série A.

Afinal, o ataque apresenta ineficiência com somente seis gols marcados. Outra comprovação da falta de pontaria da equipe se dá pela necessidade de 20 finalizações para conseguir balançar a rede dos adversários. Além de uma defesa frágil, pois sofreu 17.

Com esta campanha negativa, o Grêmio se encontra na zona de rebaixamento da Série A. Mais especificamente na 18ª colocação, com 11 pontos. Importante destacar que a equipe conta com dois jogos a menos devido a tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Dessa forma, se conseguir garantir pontos nesses compromissos atrasados, pode deixar o Z4. Cenário que ameniza a aflição da torcida.

Renato Gaúcho pede mudança de postura

Com a trajetória ruim da equipe no Campeonato Brasileiro alguns torcedores gremistas criticam Renato Gaúcho e pedem sua saída do comando. Contudo, na entrevista coletiva, o treinador assegurou que permanece no comando. Depois pediu a mudança de postura do elenco.