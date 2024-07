Goleiro que levou tiro na perna de policial lamenta: ‘Um deles chegou alterado’

“Teve realmente o começo de um discussão do goleiro do time rival, o Centro Oeste, com um gandula nosso, que é do sub-20. Teve bate-boca e os policiais chegaram. Um deles chegou alterado, empurrando um jogador nosso que estava de costas. Naquele momento eu falei, falei, baixa a arma. Mas ele atirou”, lamentou o atleta.

A partida era válida pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O Centro Oeste venceu o jogo por 2 a 1. Ramón ressaltou que não tinha necessidade para a atitude.

“Não teve motivo. Era local de trabalho, nem tinha de ter arma ali. Isso atrapalhou minha carreira. Mas não vou parar, vai me dar mais força”, concluiu.