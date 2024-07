Gerson e a derrota do Flamengo ‘Fizemos um bom jogo’

No fim da partida em que o Flamengo perdeu no Maracanã para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quainta-feira (11/7), o apoiador Gerson, um dos melhores do time, analisou o resultado que fez a equipe saiu da liderança da Série A.

“Fizemos um bom jogo. Sofremos o gol no começo, o que complica. Mas conseguimos controlar e tivemos chance de fazer o 2 a 1. No segundo tempo, estávamos bem, mas sofremos um gol no contra-ataque. Empatamos, mas o gol foi anulado”, disse ao Premiere.

Gerson e a volta dos uruguaios

Gerson considera que apenas de perder a ponta, o resultado final neste período em que o time teve muitos desfalques por causa da Copa América, foi boa. E que a volta dos uruguaios (Arrascaeta, De la Cruz,Viña e Varela) aumentará muito o poder de fogo do time para os próximos jogos.