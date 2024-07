Fluminense atualiza situação dos lesionados e explica ausência de Marcelo

Fluminense x Alianza - 29/05/2024 Rio de Janeiro, RJ - 29/05/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Alianza esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2024, FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Crédito: Marcelo Goncalves

Horas antes do duelo com o Criciúma, no Heriberto Hülse, o Fluminense atualizou a situação dos jogadores que estão lesionados e de fora da partida. Na lanterna, o Tricolor entra em campo às 20h (de Brasília), nesta quinta-feira (11), para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, após voltar aos treinos com o grupo, Marcelo sentiu dores na coxa direita na última quarta-feira (10) e será ausência no jogo. Já o zagueiro Felipe Melo, que está treinando com o grupo, também está fora para recuperar o condicionamento físico.