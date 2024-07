Fluminense acumula números negativos como visitante desde 2023

O Fluminense segue longe de seus domínios e terá que melhorar seu aproveitamento fora de casa para reagir no Campeonato Brasileiro. No entanto, as dificuldades em partidas longe do Rio de Janeiro não são exclusividade desta temporada, visto que também teve um baixo aproveitamento em 2023, mesmo com o título da Libertadores. No momento, são sete derrotas consecutivas, com dois gols marcados e 12 sofridos.

Dessa forma, se contabilizar as temporadas 2023 e 2024, o Tricolor tem aproveitamento de 16% nas 25 partidas que fez como visitante. No momento, são três vitórias, quatro empates e 19 derrotas, a última delas diante do Tricolor de Aço. O técnico Mano Menezes terá a tarefa de mudar um pouco esta realidade, visto que terá mais dois jogos seguidos fora de casa.