Flamengo escalado para duelo contra o Fortaleza

Rubro-Negro enfrenta o Leão, nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo divulgou em suas redes sociais a escalação do time para a partida contra o Fortaleza, às 20h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal alteração feitas pelo técnico Tite esta no ataque. Matheus Gonçalves inicia como titular, enquanto Bruno Henrique está fora do confronto.

Escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Gerson; Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro.

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino e Pikachu; Breno Lopes e Lucero.