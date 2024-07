Cruzeiro inscreve quatro reforços; veja quem pode estrear

Alguns reforços do Cruzeiro já podem estrear no Campeonato Brasileiro. Afinal, o clube registrou, nesta quinta-feira (11), o goleiro Cássio, os volantes Matheus Henrique e Walace, e o atacante Kaio Jorge. Logo, eles já têm condições de atuar contra o Bragantino, às 16h (de Brasília) de sábado, no Estádio Independência.

Dessa maneira, Cássio deve ser titular diante do Bragantino. Ele está treinando com os companheiros desde maio, quando deixou o Corinthians. O goleiro disputa posição com Anderson, que vem bem nos últimos compromissos do Cruzeiro.

Faltam aparecer no BID da CBF os seguintes jogadores contratados nesta janela de transferências: o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Fabrizio Peralta e o atacante Lautaro Díaz. De acordo com a diretoria cruzeirense, o clube não vai mais contratar nesta janela de transferências.