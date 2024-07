Coutinho diz que não vê a hora de reestrear pelo Vasco: ‘Clube que amo’

Meia retorna ao Cruz-Maltino depois de 14 anos, com contrato de empréstimo de um ano, vindo do Aston Villa (ING)

Depois do anúncio oficial, que levou a torcida do Vasco à loucura, Philippe Coutinho deu sua primeira entrevista à TV do clube carioca. O meio-campista, portanto, revelou que não vê a hora de reestrear com a cruz de malta no peito. Ele também explicou que faz tempo que decidiu retornar ao clube do coração, que o formou para o futebol.

“Desde quando a gente se decidiu, que não foi agora, já tem muito tempo, que eu queria voltar a jogar no Vasco, eu já ficava me imaginando em São Januário, comemorando gols com a torcida. Não vejo a hora de estar em campo. Espero dar meu máximo e trazer muita alegria para os torcedores”, completou.

“O Vasco significa tudo para mim no futebol. O clube que me criou, que me deu a oportunidade de me tornar jogador, me formei na escola do Vasco. Graças a esse clube tive inúmeras oportunidades, fui campeão em vários lugares, cheguei à seleção brasileira, é um sentimento de amor”, concluiu.

Histórico de Coutinho

Coutinho tem 43 jogos (entre 2009 e 2010) pelo Vasco, com cinco gols marcados e 11 assistências. Contratado pela Inter de Milão (ITA) desde 2008 (só poderia sair ao completar 18 anos), o craque foi emprestado para o Espanyol (ESP). Mas foi no Liverpool que alçou um de seus maiores voos, atuando em 201 jogos pelos Reds, com 54 gols e 44 assistências.