Corinthians não cumpre acordo com empresário e pode sofrer penhoras

O Corinthians não cumpriu com o acordo firmado junto ao empresário Beto Rappa. Assim, o mesmo cobra do clube paulista R$ 11,5 milhões das contas do clube ou a penhora de receitas que o Timão tem a receber. O valor é referente à compra de Romero ainda em 2014.

A negociação entre as partes foi fechada em janeiro, quando o Corinthians prometeu pagar R$ 13,1 milhões para encerrar esta dívida, porém isso não aconteceu. Aliás, o combinado era o Timão pagar o valor em até 22 parcelas, mas não depositou nos meses de abril e junho. Assim, a defesa de Beto pede que o valor exigido pelo empresário seja bloqueado pela justiça das contas do Corinthians.

Todavia, caso o pedido de Beto Rappa não aconteça, ele quer que sejam penhoradas receitas do clube com parceiros comerciais, tais como a Liga Forte União, a CBF, a Federação Paulista de Futebol e a Globo.