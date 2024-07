Conmebol define Raphael Claus como árbitro da final da Copa América; veja escala

A final da Copa América contará com quadro de arbitragem integralmente brasileiro. A começar pelo árbitro Raphael Claus, escolhido pela Conmebol para apitar a decisão entre Argentina e Colômbia, neste domingo (14), em Miami. O paulista ainda não apitou jogos nesta edição do torneio continental e atuou apenas como quatro árbitro na fase classificatória.

A Colômbia confirmou a segunda – e última – vaga para decisão da Copa América após superar o Uruguai pelo placar mínimo. Os colombianos era, inclusive, do grupo do Brasil na fase classificatória.

A escolha por Raphael Claus ocorreu após a eliminação do Brasil na Copa América. Ou seja, houve espaço para decisão contar com componentes brasileiros na escala de arbitragem. Como forma de aplicar a regra da imparcialidade.

Para chegar à final, a Colômbia venceu dois jogos e empatou um na fase classificatória – 1 a 1 com o Brasil, no dia 02 de julho. Nas quartas de final sequer tomou conhecimento do Panamá e goleou por 5 a 0, em Glendale. Por fim, superou o Uruguai na noite da última quarta-feira (10) e agora encara a Argentina.

A Argentina, por sua vez, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A – com 100% de aproveitamento. Encontrou dificuldade nas quartas e só avançou à semifinal nos pênaltis diante do Equador, após empate no tempo regulamentar. Logo depois, superou com facilidade o Canadá por 2 a 0, em Nova Jersey.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.