Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Criciúma

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), pela 16ª rodada. Os comandados de Mano Menezes medem forças com o Criciúma, no Heriberto Hülse, e tentam reagir na competição. Com isso, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o duelo em Santa Catarina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o duelo, o técnico Mano Menezes contará com os retornos do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante André, que desfalcaram a equipe contra o Fortaleza. Ambos voltam de suspensão e devem ser titulares em mais um confronto direto na parte de baixo da tabela.