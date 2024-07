Clube inglês vende volante e prepara oferta para André, do Fluminense

O Fulham já tentou a contratação do atleta antes e ofereceu 25 milhões de euros (R$ 146 milhões), mas o Tricolor espera receber 30 milhões de euros (R$ 209,5 milhões) ou um valor próximo. Diante desse cenário, a direção do clube inglês prepara uma nova proposta para tentar selar o acordo.

Internamente, a saída de André é considerada inevitável. Apesar disso, o Fluminense pretende convencer o clube inglês para que o jogador fique por mais tempo. Por outro lado, é improvável que eles aceitem em virtude da busca, de forma urgente, por uma nova peça no meio de campo.

Permaneceu em 2023

No ano passado, o atleta teve uma proposta do Liverpool, da Inglaterra, no valor de 30 milhões, cerca de R$ 160 milhões na cotação atual. Contudo, o Tricolor recusou a proposta e afirmou que só venderia no fim da temporada, após a disputa da Libertadores, que conquistou meses depois.