CBF nega pedido do Fluminense para adiar jogo contra o Cuiabá

A CBF negou o pedido do Fluminense para que a partida contra o Cuiabá, marcada para o dia 21 de julho, na Arena Pantanal, fosse adiada. O intuito do clube era não ter que disputar três jogos consecutivos como visitante, visto que já enfrentou o Fortaleza, no Castelão, e medirá forças com o Criciúma nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse. A informação é do portal “ge”.

De acordo com a visão do Tricolor, atuar três jogos longe de seus domínios feriria a premissa da montagem de tabela do Campeonato Brasileiro. O argumento foi o mesmo usado pelo RB Bragantino na edição de 2023. Na ocasião, o Maracanã estaria fechado para a final da Libertadores, mas o Flamengo não aceitou trocar de estádio para receber o time paulista.