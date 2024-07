Bayern de Munique anuncia a contratação de João Palhinha, ex-Fulham

A negociação portanto, girou em torno de 46 milhões de euros (R$ 270 milhões) mais bônus, de acordo com o canal alemão “Sky Sport”. O jogador falou pela primeira vez após a negociação com o clube bávaro e disse realizar um sonho.

“Este é um dos dias mais felizes da minha vida. Agora vou jogar por um dos maiores clubes da Europa. É um sonho tornado realidade para mim, estou muito orgulhoso disso. Estou ansioso pela atmosfera e pelos torcedores no estádio. Quero ter sucesso com o Bayern e conquistar títulos. Vou dar tudo de mim”, declarou o jogador.

Enfim, o final feliz

No ano passado, clube e jogador chegaram ao acerto, porém a negociação de €65 milhões (R$ 382 milhões) foi cancelada de última hora. Segundo a “Sky Sport”, João Palhinha chegou a fazer exames no clube alemão e a tirar fotos com a camisa do time bávaro, mas o negócio melou.