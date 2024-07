Atlético regulariza reforços e time poderá estar bastante reforçado para o jogo contra o Juventude

Os zagueiros Lyanco e Junior Alonso e o meia Bernard foram regularizados e podem entrar com a camisa do Atlético contra o Juventude

No entanto, isso está com os dias contados. Primeiro por ter de volta os atletas que estavam nas seleções, segundo por causa dos reforços. Afinal, o clube regularizou os novos contratados.

Bernard está de volta ao Atlético após 11 anos. Ele chegou a assinar um pré-contrato no início do ano e agora veste a camisa do Galo para a segunda passagem pelo clube.

A novidade do dia, afinal, ficou com Lyanco. O zagueiro passou por São Paulo e Botafogo no futebol brasileiro e gostou do projeto apresentado pelo Atlético. Vale ressaltar que o Glorioso procurou o atleta, mas por ter chegado antes, o Galo teve prioridade.

