Apresentado à torcida do Palmeiras, Felipe Anderson assume a camisa 9

Apresentado à torcida alviverde nesta quinta-feira (11), no pré-jogo de Palmeiras x Atlético-GO, no Allianz Parque, Felipe Anderson conheceu o número que usará em seu uniforme. Ele passa, portanto, a ser o novo dono da ‘9’, que era de Endrick.

O meia-atacante subiu ao campo cerca de meia hora antes do jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e recebeu saudações dos torcedores presentes na arena.

A decisão do clube se deu após votação para que os palmeirenses opinassem sobre a numeração do jogador. Além do número 9, o escolhido, as opções eram 19, 93 e 99.