Zagueiro Gustavo Marques acerta permanência em definitivo no Benfica: “Feliz e motivado”

O zagueiro Gustavo Marques permanecerá no Benfica. Revelado pelo América-MG, o defensor de 22 anos estava no clube português por empréstimo, mas as Águias acertaram a compra em definitivo do jogador. Desta forma, Gustavo agradeceu ao treinador e aos companheiros de equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tenho de agradecer ao mister Nélson Veríssimo pela oportunidade e pelo carinho. Eu demonstrava nos treinos no dia a dia e ele sabia da minha confiança e do meu compromisso. Agradeço também o apoio dos meus colegas, tudo isso me ajudou a fazer uma boa época”, disse.