Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo visita o Vitória, nesta quinta-feira (11), no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está em segundo lugar, com 30 pontos. Já o Leão é o 15º lugar, com 15. Foge, portanto, do Z4.

Como chega o Vitória?

O Vitória entra em campo para dar uma resposta à torcida. Afinal, perdeu os dois últimos encontros contra o Botafogo e pulou fora da Copa do Brasil, na terceira fase da competição. Agora, conta com um novo ambiente e com um ataque mais goleador. Alerrandro marcou nos dois últimos jogos e está sedento para romper os portões da cidadela de John. Outra arma do Leão é o meia Matheusinho, visto como craque do time e que se associa muito bem com o centroavante.

Após um início claudicante, o Vitória teve, enfim, uma melhora e conseguiu sair da temida zona de rebaixamento do Brasileirão.