Vini Jr. prepara festão de aniversário no Rio de Janeiro

O aniversário de Vinicius Jr. chamou atenção da mídia em 2023 e ao que tudo indica fará o mesmo neste ano. O jogador da Seleção vai promover outra grande festa na sexta-feira, no Rio de Janeiro, para celebrar a chegada dos 24 anos.

A festa deste ano vai acontecer na Estrada da Boca do Mato, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Ainda segundo o portal Léo Dias, o evento está marcado para data exata do aniversário, dia 12 de julho, e contará com presença de celebridades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aniversário de Vini Jr. em 2023

Vini se permitiu receber os 23 anos em grande estilo. Promoveu um festão com duração de dois dias para amigos e familiares, em uma casa de festas na zona oeste do Rio. O primeiro evento teve ”dresscode all black” como tema e a proposta envolveu uma grande balada. O segundo, em contrapartida, exigia a utilização de abadá e era uma espécie de micareta.