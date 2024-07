Vasco aproveita anúncio de Coutinho e abre desconto de 30% no plano de sócio

Torcedor ganhará promoção especial com a chegada do novo camisa 11 do clube; desconto vale para adesões, renovações e upgrades

Além do ganho técnico em campo, o torcedor do Vasco tem outro motivo para comemorar a chegada de Coutinho. Junto de seu anúncio, na manhã desta quarta-feira (10), o Cruz-Maltino logo começou uma promoção para seu plano de sócios.

Se com a chegada de Dimitri Payet, o desconto era de 10%, com o retorno do cria, o valor é três vezes maior: 30% de desconto para virar sócio do clube. A promoção será válida pelos próximos 11 dias, ou seja; até dia 21 de julho.

