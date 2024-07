São Paulo recebe proposta de clube russo por Diego Costa

Krasnodar ofereceu 7,5 milhões de euros para ter o zagueiro, que vem sendo reserva no São Paulo com o técnico Luis Zubeldía

O São Paulo pode perder um de seus zagueiros para a sequência da temporada. Afinal, o clube recebeu uma proposta do Krasnodar, da Rússia, por Diego Costa. As negociações seguem em andamento, e os valores giram em torno de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões).

Os representes do atleta estão otimistas para que a negociação seja sacramentada com os russos. Caso a proposta seja aceita pela diretoria tricolor, o jogador deve viajar na próxima semana para fazer exames médicos. No entanto, dirigentes do clube paulista ainda tratam o negócio com mais calma, segundo o “ge”.