Romero é direto sobre situação do Corinthians: ‘O time não tem confiança’

Atacante paraguaio do Timão abre o jogo e fala sobre momento do elenco na temporada 2024

Em São Januário, o Corinthians foi superado pelo Vasco por 2 a 0 e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 16 rodadas disputadas, o Timão somou apenas 12 pontos e começa a viver um drama na disputa do torneio nacional. No total, o time conquistou apenas duas vitórias e tem um dos piores aproveitamentos do torneio.

Titular do time nesta quarta-feira (10), Ángel Romero, um dos principais jogadores do elenco, foi sincero e deixou claro que o elenco não tem confiança por causa dos resultados negativos.