Rogério Ceni vibra com triunfo do Bahia que coloca equipe no G4: ‘Grande jogo’

Tricolor de Aço vence o Athletico, Ligga Arena, e elenco foi enaltecido por treinador na entrevista coletiva ao final do duelo

O Bahia de Rogério Ceni foi até a Ligga Arena e fez uma grande exibição na vitória sobre o Athletico, por 3 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. O resultado, aliás, confirma a grande campanha do clube baiano, que está em quarto lugar, de forma provisória, com 30 pontos, em 16 jogos. Assim, Ceni celebrou o grande jogo contra o Furacão.

“Não estamos correndo atrás do primeiro turno de 19. Estamos correndo atrás dos objetivos de 2024. Fizemos um grande jogo. Precisamos fazer alterações por cansaço e mesmo assim mantivemos um ótimo nível, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras”, falou o técnico do Bahia.

Rogério Ceni poupou inicialmente três titulares: Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Thaciano. Todavia, eles entraram no decorrer do jogo. Assim, o comandante destacou as mudanças que precisou fazer para aguentar a pressão adversária.