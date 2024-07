Renato diz que alguns jogadores do Grêmio precisam ‘ter vergonha na cara’

Mesmo dizendo ter certeza de que o time, no Z4 do Brasileiro', dará a volta por cima, técnico solta verbo após 2 a 0 do Cruzeiro Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (10/7), após mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão (Cruzeiro 2 a 0 no Centenário, em Caxias do Sul) – que faz o time se manter na zona de rebaixamento – o técnico Renato Gaúcho chegou avisando. 'Sigo no comando do Grêmio", disse para pouco depois dar uma alfinetada no time:

"Já disse aos jogadores: moro em hotel e tenho vergonha de sair para a rua. Mas saio, não me escondo. Não são todos os jogadores, mas alguns precisam ter vegonha na cara e saber o tamanho do Grêmio. Aqui tem tudo e não falta nada. Precisam reagir".

Mas Renato diz que acredita no elenco. Dessa forma, assegura que o grupo dará a volta por cima, mesmo com as dificuldades que está encontrando. “Neste momento, sem vencer, tudo é ruim. Ainda posso tirar muito desse grupo. Mas pagamos por falta de jogadores de área que façam gols. Temos jogadores em seleções, Diego Costa fora por lesão e outros machucados. No momento em que precisamos vencer, não temos homens que fazem gol em condições de entrar em campo. Fica mais difícil. Mas estão para chegar mais reforços”. Renato analisa a derrota do Grêmio O treinador analisou assim a derrota para o Cruzeiro: