Real Madrid confirma dia da apresentação de Mbappé

Clube merengue anuncia que astro francês será apresentado no Santiago Bernabéu, no próximo dia 16 de julho

O Real Madrid anunciou, em comunicado oficial nesta quarta-feira (10), que a apresentação de Kylian Mbappé como reforço do clube será no próximo dia 16 de julho, às 7h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, com a expectativa de 80 mil torcedores.

Antes da apresentação oficial diante dos milhares de torcedores que estarão presentes no estádio, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, receberá o jogador para a cerimônia formal de assinatura de contrato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de ser apresentado, Mbappé concederá entrevista coletiva na sala de imprensa do Santiago Bernabéu.