Palmeiras x Atlético-GO: onde ver, assistir e arbitragem

O Palmeiras recebe o Atlético-GO às 19h30 desta quinta-feira (11), em partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. As equipes entram em campo com objetivos diferentes na competição. Afinal, enquanto o Verdão precisa da vitória para seguir na briga pelo tricampeonato, o Dragão quer voltar de São Paulo com pelo menos um ponto importante na disputa contra o rebaixamento.

O treinador Abel Ferreira conta com o retorno do volante Rômulo, recuperado de lesão na coxa direita. No entanto, o atleta deve começar no banco de reservas. Por outro lado, o comandante português ainda não relacionará o trio de reforços Mauricio, Giay e Felipe Anderson. Lesionado, Lázaro segue como desfalque.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão está em penúltimo lugar, com apenas 11 pontos, três atrás do Cuiabá, primeiro fora do Z4 do Brasileirão. Inclusive, a zona de rebaixamento conta ainda com Corinthians (12), Grêmio (11) e Fluminense (7). O Tricolor Gaúcho, porém, tem apenas 11 partidas. O embate marcará a estreia de Vagner Mancini no comando do Atlético-GO, substituindo Jair Ventura.