Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz aciona Vasco na Fifa e na CBF, entenda

Segundo o canal “Atenção, Vascaínos”, a ação na CBF acontece para que o novo comandante possa ter o nome inscrito pelo Timão e, assim, ficar livre para estrear. O Vasco até fez a rescisão trabalhista, sem a necessidade de assinatura do argentino, que deixou o clube carioca em abril.

Recém-anunciado pelo Corinthians , o técnico Ramón Díaz acionou o Vasco na Fifa e na CBF, cobrando multa de R$ 26 milhões e o fim do vínculo federativo junto ao Cruz-Maltino.

Mas, como o nome de Ramón ainda consta como técnico do Vasco no sistema da CBF, ele precisa assinar a rescisão. Dessa forma, a rescisão federativa com seu ex-time precisa sair para que a equipe paulista inscreva o técnico.

O argentino, porém, não quer assinar o documento, já que alega ter sido demitido, versão oposta à do Cruz-Maltino. Assim, ele acionou o clube na CNRD da CBF com uma liminar pedindo a liberação de sua inscrição, que deve ser concedida.

Já na Fifa, o pedido é pelo valor da rescisão (R$ 26 milhões). Ele tinha contrato até dezembro de 2025 e cobra os valores dos salários correspondentes do período. O Vasco, porém, colheu depoimentos de testemunhas (jogadores e funcionários) para servir como defesa, já que, na versão do clube, Ramón é quem pediu demissão. Assim, ambos se preparam para uma batalha jurídica.