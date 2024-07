Nora de Tite mostra realidade de famílias em dia de jogo do Flamengo no Maracanã

Imagine poder ir aos camarotes dos jogos e curtir o ambiente reservado. A nora do técnico Tite, do Flamengo, Fernanda Silva Bachi, afinal, resolver mostrar como isso acontece. Ela filmou tudo e publicou nas redes sociais as mordomias que os familiares de atletas têm direito.

Fernanda é casada com Matheus Bachi e acompanhou o jogo entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileirão. O duelo terminou com vitória do Rubro-Negro carioca, por 2 a 1.