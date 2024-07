Nike supera Adidas em gols marcados na Euro e na Copa América

Na Seleção, Vini Jr. foi quem fez mais gols, dois. O camisa 7 do Brasil também usa Nike. Leia mais detalhes!

Na eterna disputa entre Nike e Adidas pelo posto de principal fornecedora de material esportivo no futebol, a empresa americana está levando a melhor no quesito artilharia na Eurocopa e na Copa América. Levantamento do Torcedores.com revela que 52% dos gols marcados nas duas competições foram de autoria de jogadores que são patrocinados e calçam chuteiras da Nike.

A Adidas aparece, então, em segundo lugar, presente nos pés dos jogadores responsáveis por 34,7% dos gols nas competições.

Apenas cinco marcas fizeram gols na Euro e na Copa América

Até esta quarta-feira (10), 163 gols foram marcados nas duas principais competições continentais de seleções. E apenas cinco fabricantes de chuteiras podem se dar o luxo de dizer que colaboraram diretamente com isso. Além de Nike e Adidas, a Puma se fez presente em 10,4% dos gols. Skechers, que calça os pés de Harry Kane, da Inglaterra, autor de dois gols na Euro até o momento, e New Balance, com um gol na Euro e outro na Copa América, fecham o ranking.