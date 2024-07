Messi destaca união da Argentina e comemora mais uma decisão: ‘Loucura o que fizemos’

Craque marca contra o Canadá e agora fará terceira final consecutiva com a Albiceleste, que busca o bicampeonato da Copa América

O adversário na final sairá do duelo entre Uruguai e Colômbia, que será nesta quarta-feira. Todavia, Messi enalteceu a equipe Albiceleste que chegou em mais uma final.

A Argentina de Messi e companhia está na segunda final da Copa América e busca o bicampeonato. Assim, nesta terça-feira (9), o time venceu o Canadá por 2 a 0. O atacante Julián Álvarez fez o primeiro, enquanto o craque do Inter Miami marcou o segundo.

Terceira final de Messi e Argentina seguidas

A final será no domingo (14) no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), às 21h (de Brasília). A Argentina está em sua terceira final seguida, duas de Copa América e uma da Copa do Mundo de 2022. Nas anteriores, saiu campeã. Assim, Messi finaliza falando sobre o momento.

“Que aproveitemos tudo que estamos vivendo, o que está acontecendo conosco como seleção, união e grupo. Volto a repetir: não é fácil estar novamente numa final e voltar a competir para sermos campeões. É muito difícil o que estamos alcançando e temos que aproveitar isso” finalizou Messi.