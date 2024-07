Marcos Braz posta novo enigma e agita torcedores do Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, voltou a agitar os torcedores nas redes sociais. O dirigente, no início da tarde desta quarta-feira (10), publicou um vídeo de um animal fazendo sons. Alguns rubro-negros associaram a publicação de Braz as notícias sobre as movimentações do Mais Querido no mercado de transferências.

Essa não é a primeira e nem a segunda vez que Marcos Braz posta enigmas na internet. Em algumas ocasiões, logo após o dirigente postar um vídeo ou uma foto neste sentido, o clube oficializou alguma contratação.