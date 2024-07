Lateral-direito do Madureira se destaca no Carioca Sub-20

Com cinco participações em gols, Cauã Coutinho é um dos grandes nomes do campeonato até o momento

O Campeonato Carioca Sub-20 segue a todo vapor. Após as cinco primeiras rodadas da competição, é possível observar algumas revelações que se destacam no Estadual da categoria. Dessa maneira, Cauã Coutinho, lateral-direito do Madureira, que esse ano já estreou no profissional e fez grande jogo contra o Flamengo, tem acumulado bons números.

Com quatro assistências e um gol marcado nas cinco primeiras rodadas, Cauã Coutinho é uma das referências técnicas da competição. Em bate-papo, o jogador celebrou a grande forma com a camisa do Madureira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É fruto de muito trabalho. Sou grato ao grupo e à comissão que confiam no meu trabalho. Tenho sido extremamente útil para a equipe e acredito que estou aqui para somar”, disse o lateral-direito.