Laruccia confirma papo com Ramón Diaz e confia em reação do Corinthians

Interino fez o seu último jogo a frente da equipe e falou sobre o futuro do Alvinegro na disputa do Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (10), o Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0, em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés, o Alvinegro fica na 17ª colocação, com 12 pontos e dentro da zona de rebaixamento, o que deixa a situação do time dramática.

Na coletiva de imprensa, Raphael Laruccia confirmou um bate-papo com Ramón Diaz. Apesar de assumir o posto nos próximos dias, ele evitou dar palpite na equipe que iria jogar nesta noite.