Júnior Santos tem mais jogos do que dez clubes da Série A, em 2024

Artilheiro isolado do Botafogo, Cisne Negro registra 90% de participações nos compromissos do time carioca nesta temporada

Júnior Santos é nome imprescindível no Botafogo de 2024. Afinal, além de artilheiro isolado do time alvinegro, com 18 gols, o atacante está presente em 90,4% dos compromissos do Glorioso nesta temporada. O Anjo das Pernas Confusas, aliás, tem mais jogos do que a metade dos participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, em uma das nuances do extenuante calendário da Estrela Solitária.

Em 42 partidas do Mais Tradicional neste ano, o Cisne Negro entrou em campo 38 vezes. Supera, assim, dez clubes. A saber: Corinthians (37), São Paulo (37), Grêmio (37), Atlético-GO (36), Internacional (35), Criciúma (35), Atlético-MG (34), Cruzeiro (33), Juventude (32) e Vasco (32).

Flamengo, Fluminense e Vitória, com 38, cada, igualam as participações de Júnior Santos. E somente seis clubes têm mais partidas do que o Raio: Paranaense (39), Palmeiras (40), Bragantino (41), Bahia (42), Cuiabá (43) e Fortaleza (45).