Inter perde no fim para o Juventude pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Colorado joga mal e sai derrotado pelo Jaconero por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Beira-Rio; Equipes voltam a se encontrar no sábado

Em duelo atrasado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Internacional foi mal e perdeu para o Juventude por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Gilberto marcou no primeiro tempo, Enner Valencia igualou o placar, mas Luís Oyama marcou nos acréscimos para o time jaconero. A equipe da casa teve dificuldade para criar, enquanto os alviverdes foram eficazes no ataque e se defenderam bem.

Agora, os times voltam a se enfrentar no sábado, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se o Juve empatar ou vencer, avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter, por sua vez, precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis e dois ou mais para se classificar.

Juve eficiente

O primeiro tempo foi de poucas emoções para os dois lados, mas a rede mesmo assim balançou. O Internacional procurou reter a posse de bola para criar as chances e também teve oportunidades com a bola parada, porém sem sucesso. Enner Valencia jogou para fora e Alan Patrick colocou a bola na trave. Do outro lado, o Juventude buscou os contra-ataques e tinha rapidez na transição das jogadas. Em uma das recuperações, Jean Carlos tocou para Erick Farias, que dentro da área cruzou rasteiro para Gilberto apenas escorar e sair para o abraço.