Grêmio está perto de anunciar meia e centroavante sul-americanos

Miguel Monsalve e Matías Arezo negociam com o Grêmio e devem reforçar a equipe de Renato Gaúcho nesta janela de transferências Crédito: Jogada 10

O Grêmio se movimenta no mercado para buscar reforços nesta janela de transferências. Dessa maneira, o Imortal está perto de contratar o meia colombiano Miguel Monsalve, do Independiente Medellín, e o centroavante uruguaio Matías Arezo, do Granada, segundo o “ge”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Monsalve é meia estilo ‘camisa 10 clássico’, tem 20 anos e foi revelado pelo Independiente Medellín. Ele tem 75 partidas pela equipe cafeteira, com nove gols e oito assistências. O jogador também tem passagens pelas seleções de base da Colômbia.

Arezo vem para uma posição carente no elenco do Grêmio. Com Diego Costa lesionado e JP Galvão retornando ao Fenerbahçe, o Tricolor quer um centroavante para ser opção para Renato Gaúcho. O uruguaio tem 21 anos e pertence ao Granada. Todavia, em 2023, ele teve destaque no Peñarol após ser emprestado pelos espanhóis, que o contrataram junto ao River, do Uruguai, em 2022. O centroavante fez 22 gols em 40 jogos, o que fez o Granada solicitar o seu retorno no início de 2024, no meio da temporada europeia. Contudo, o desempenho não foi bom. Pelo clube de La Liga, foi um gol em 31 jogos nas duas passagens. Presidente do Grêmio confiante nos reforços Apesar de não ter citado nomes, o presidente Alberto Guerra, nesta quarta-feira (10), confirmou que o Grêmio está perto de anunciar um meia e um centroavante.