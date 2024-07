Gabriel Pires pode deixar o Fluminense após apenas oito jogos

A passagem de Gabriel Pires no Fluminense “mal começou” e já pode estar perto do fim. Afinal, o jogador, contratado em janeiro deste ano, conversa com a diretoria por uma possível saída na atual janela de transferências, aberta nesta quarta-feira (10).

Segundo a jornalista Aline Nastari, do “TNT Sports”, o clube e o volante entendem que um empréstimo pode ser ideal para ambas as partes. O jogador não se encaixou na construção do elenco até o momento, participando apenas de oito partidas na temporada.

LEIA MAIS: Fluminense marcou apenas 4 gols nas últimas 10 rodadas do Brasileirão