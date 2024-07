Fluminense vence o Grêmio pelo Brasileirão sub-20 e crê em vaga

O Fluminense venceu o Grêmio por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (10), no Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Kayky Almeida, Gustavo Dohmann e Luis Fernando fizeram os tentos do Tricolor carioca.

A vitória faz com que o Flu (13º, com 15 pontos) siga apostando em classificação às quartas de final – somente os oito primeiros avançam. O Grêmio, que tem quatro jogos a menos por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, está em décimo, com 18 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Fluminense marcou apenas 4 gols nas últimas 10 rodadas do Brasileirão