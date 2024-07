Flamengo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Time rubro-negro, líder do Brasileirão, recebe o Leão do Pici nesta quinta-feira, às 20h Crédito: Jogada 10

Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da competição, com 31 pontos. Enquanto isso, o Leão do Pici, que busca se aproximar dos primeiros colocados, tem 23. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Fortaleza.

Como está o Flamengo O Flamengo conta, mais uma vez, com uma extensa lista de desfalques. De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela, que estão disputando a Copa América, estão fora do jogo. Assim como Bruno Henrique e Cebolinha, lesionados. Por outro lado, Tite conta com o retorno de Gabigol, que voltou a ser relacionado para jogos do Mais Querido. No ataque, a surpresa pode ser Matheus Gonçalves no time titular. Como está o Fortaleza O técnico Juan Pablo Vojvoda naõ contará com Moisés, Zé Welison, Calebe, Martínez e Pedro Rocha, que estão no departamento médico. Mas, por outro lado, o treinador terá o retorno de Hércules, que cumpriu suspensão na vitória contra o Fluminense.