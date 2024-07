Flamengo avança para contratar Claudinho

Assim, os clubes agora discutem pela forma de pagamento da negociação. Os empresários de Claudinho estão intermediando as conversas entre as partes. O contrato do meia deve ser válido por cinco anos.

O Flamengo está próximo da contratação de Claudinho, do Zenit. Afinal, os russos responderam ao interesse dos dirigentes rubro-negros e toparam receber 18 milhões de euros (R$105 milhões) pelo meia. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Claudinho perto do Flamengo

O interesse do Flamengo por Claudinho é antigo. No entanto, as negociações nunca andaram para frente. O Zenit sempre fez jogo duro pela liberação do meia e nunca aceitou as propostas dos dirigentes rubro-negros. Após anos de conversas, os clubes finalmente encontraram um meio-termo.

Com passagens por Corinthians, Bragantino, Santo André, Ponte Preta Oeste e Seleção Brasileira, Claudinho está no Zenit desde 2021. O meia de 27 anos, que atua como um clássico camisa 10, enxerga com bons olhos jogar no Flamengo.