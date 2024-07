Flamengo acerta a venda de Werton para clube português

Além de receber cerca de R$ 6 milhões pelo negócio, Flamengo ficará com 30% dos direitos do jogador

O Flamengo acertou a venda de Werton ao Leixões, de Portugal. A oferta dos portugueses pelo Garoto do Ninho foi de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 70% dos direitos. Assim, o clube carioca ficará com 30% para uma futura venda. O atacante assinará contrato de quatro anos.

A despedida do jogador de 20 anos com a camisa rubro-negra vai ser nessa quinta-feira, quando o Flamengo recebe o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.