Fim do tabu! Vasco derrota o Corinthians em São Januário

Time carioca soube usar o fator casa a seu favor e soma mais três pontos fundamentais na classificação do Brasileirão

Nesta quarta-feira (10), o Vasco bateu o Corinthians por 2 a 0, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória saíram através de Lucas Piton e Sfroza. Com o triunfo, o time vascaíno chega aos 20 pontos e ocupa a décima colocação. Enquanto isso, o Timão aparece na 17ª posição, com 12 pontos conquistados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tabu

O triunfo em São Januário deu fim ao jejum de vitórias em cima do Corinthians. O Vasco não derrotava o adversário desde 2010. No total, eram 22 jogos sem sair de campo vitorioso.